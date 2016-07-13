Ремонт запорізького аеропорту робитиме фірма, яка належить тестю Насірова

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Тендер на ремонт злітно-посадкової смуги аеропорту виграла фірма, яка належить Олександру Глімбовському

З 26 березня Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» закривається на ремонт. Про це повідомив заступник директора аеропорту Ігор Курощепов.

За його словами, аеропорт закривається для проведення реконструкції злітно-посадкової смуги. За попередніми даними, ремонт триватиме місяць – до 26 квітня цього року.

За словами Курощепова, повідомлення про закриття аеропорту було розіслано авіакомпаніям минулої п’ятниці, 10 березня, – у строки, встановленні чинним законодавством, а саме за два тижні.

Як повідомляють «Наші Гроші.Запоріжжя», ремонтуватиме злітно-посадкову смугу запорізького аеропорту тесть Насірова.

Так, КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» 10 жовтня уклало угоду з ТОВ «Альтіс-констракшн» на капітальний ремонт злітно-посадкової смуги вартістю 3,44 млн грн. ТОВ «Альтіс-констракшн» входить до групи компаній Олександра Глімбовського – тестя голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Нагадаємо, при попередній спробі визначити підрядника на капітальний ремонт злітно-посадкової смуги навесні поточного року аеропорт визнав переможцем ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Манк» із пропозицією вартістю 3,06 млн грн. Втім, тендер довелося скасувати, оскільки раніше Антимонопольний комітет України визнав фірму «Манк» порушником антиконкурентного законодавства. Відтак пропозицію фірми мали відхилити на цій підставі.

Як повідомляє сайт avianews.com, під час ремонту основної смуги в запорізькому аеропорті працюватиме ґрунтова смуга, оснащена світлосигнальним обладнанням для прийому повітряних суден 3-го і 4-го класів, конструкція яких пристосована до роботи на таких смугах. До них належать, наприклад, Ан-12, Ан-24, Ан-148.

Водночас авіакомпанії, які не мають літаків подібного типу у своєму флоті, будуть змушені скасувати рейси, перенести їх виконання в інші міста або тимчасово орендувати повітряні судна, здатні здійснювати посадку на ґрунтові смуги.

Джерело: Громадське