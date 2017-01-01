Рева: Україна не погодилася на пропозицію МВФ підвищити пенсійний вік до 63 років

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Міністр соцполітики Андрій Рева

Пенсійний вік для чоловіків і жінок в Україні становитиме 60 років

Український уряд зміг переконати Міжнародний валютний фонд у тому, що не потрібно підвищувати пенсійний вік для українців до 63 років.

Про це в ефірі телеканалу «1+1» заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

«Ми вважали це неприйнятним в нашій країні в даний момент і запропонували інший варіант вирішення цієї проблеми. Дискусії тривали чотири місяці. Нам вдалося знайти рішення цього питання без підвищення загального пенсійного віку», - сказав міністр.

За його словами, загальний пенсійний вік для чоловіків і жінок в Україні становитиме 60 років.

Рева також зазначив, що на сьогодні пенсійний вік для жінок становить 58,5 років. За його словами, згідно із пенсійною реформою 2011 року, вік для виходу на пенсію для жінок кожного року буде підвищуватися на півроку і завершиться у 2021 році. Тоді жінки виходитимуть на пенсію, як і чоловіки – у 60 років.

Нагадаємо, згідно з опублікованим текстом меморандуму між МВФ та Україною, пенсійна реформа, яку необхідно прийняти до кінця травня 2017 року, має вступити в силу з 1 січня 2018 року.

Реформа повинна включати в себе новий перелік варіантів виходу на пенсію з більш широким діапазоном пенсійного віку в порівнянні з нині існуючими, пропонуючи громадянину вибір терміну та умов виходу на пенсію, який залежить від загального трудового стажу. Крім того, необхідно ввести додаткові пенсійні виплати для стимулювання більш тривалої зайнятості громадян та більш пізнього виходу на пенсію.

Загалом, Україна повинна провести пенсійну, земельну реформи, прозору приватизацію та продовжити боротьбу з корупцією задля отримання в цьому році ще $4,4 млрд від МВФ.