МВФ може виділити Україні в цьому році $4,4 млрд

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Україна ще повинна провести пенсійну, земельну реформи, прозору приватизацію та продовжити боротьбу з корупцією

Міжнародний валютний фонд допускає виділення Україні у 2017 році трьох траншів на 4,4 млрд доларів при виконанні всіх умов програми розширеного фінансування. Про це повідомив офіційний представник МВФ Джеррі Райс.

«У цьому році будете ще три перегляду програми в тому випадку, якщо Україна буде рухатися згідно з планом. Це залежить від проведення реформ», - повідомив він.

Райс повідомив, що програма передбачає отримання трьох траншів на загальну суму 4,465 млрд доларів. Він нагадав, що Україна цього року повинна провести пенсійну, земельну реформи, прозору приватизацію та продовжити боротьбу з корупцією.

Нагадаємо, 3 квітня МВФ схвалив виділення Україні траншу в один мільярд доларів.

Нацбанк прогнозує, що цього року Україна повинна отримати ще три транші від Міжнародного валютного фонду, загальна сума яких становитиме $4,5 мільярда, та допомогу від Єврокомісії.