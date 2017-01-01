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    РФ обурена присудженням премії World Press Photo за знімок вбивства посла

    • Сьогодні, 08:57
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    <p>Знімок з місця вбивства посла Росії у Туреччині Андрія Карлова</p>

    Знімок з місця вбивства посла Росії у Туреччині Андрія Карлова

    У посольстві РФ в Анкарі заявили, що знімки фотографа Associated Press з місця вбивства посла є неприйнятною «пропагандою жаху і терору»

    Російське посольство в Анкарі висловлює обурення щодо нагородження премією World Press Photo фотографа Бурхана Озбіліджи за знімок з місця вбивства посла Росії у Туреччині Андрія Карлова.

    14 лютого у російському посольстві назвали рішення журі конкурсу «деморалізаторським», що показує «повну деградацію етики і моральних цінностей». У заві посольства також мовиться, що знімки фотографа Associated Press є неприйнятною «пропагандою жаху і терору».

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    Головний приз конкурсу World Press Photo отримав фотограф Бурхан Озбіліджи за знімок з місця вбивства посла Росії у Туреччині Андрія Карлова.

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    Російського посла 19 грудня 2016 року на виставці в Анкарі вбив співробітник турецької поліції Мевлют Алтинташ.

    Поліція застрелила нападника.

    Джерело: Радіо Свобода
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