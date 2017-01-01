РФ потроїла зусилля для внутрішньої дестабілізації України – Порошенко

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Петро Порошенко

Ворог помітив позитивні зміни у Збройних силах України, вважає президент

Російська Федерація потроїла зусилля для внутрішньої дестабілізації України. Про це заявив президент України Петро Порошенко в рамках виступу на оперативних зборах керівного складу Збройних сил України, повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter.

«Ворог помітив позитивні зміни у Збройних силах України. Інакше б він не подвоював і не потроював зусиль із внутрішньої дестабілізації», – наголосив Порошенко.

Раніше Порошенко зазначав, що загроза повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну зберігається. За інформацією президента, у безпосередній близькості до наших кордонів розгорнуто підрозділи російських збройних сил чисельністю до 50 тис. осіб, близько 470 танків, понад 1,7 тис. бойових броньованих машин, близько 390 артилерійських систем та 220 систем залпового вогню, близько 490 бойових літаків, сотні вертольотів, 24 бойових кораблі.