РФ заборонила поставки яловичини з Білорусі

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Росія підозрює, що м'ясо насправді було виготовлене в країнах Заходу та в Україні

Росія заборонила поставки яловичини та субпродуктів з Мінської області Білорусі починаючи з 6 лютого після чергового загострення відносин між двома країнами, повідомляє ТАСС.

Заборона введена у зв'язку з підозрами в тому, що м'ясо, оформлене як те, що відбувається з цього регіону, в дійсності вироблялося Європі і Україні і потім поставлялися до Росії під виглядом білоруського.

Нагадаємо, в серпні 2014 року Росія заборонила імпорт із країн, які ввели проти неї санкції у зв'язку з анексією Криму і підтримкою бойовиків на Донбасі.

Як раніше повідомлялося, президент Білорусі Лукашенко звинуватив Росію в порушенні міжнародних договорів у зв'язку з рішенням про встановлення прикордонної зони. У МЗС РФ у відповідь на це заявили, що створення прикордонних зон із Білоруссю некоректно порівнювати з порушенням міжнародних зобов'язань.