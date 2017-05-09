Ричкова вимагає покарання винних у побитті ветеранів АТО у Дніпрі

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Фото: informator.dp.ua Постраждалий у ході сутичок у Дніпрі

Народний депутат переконана, що Дніпро має бути вільним від тітушок та їх командирів

Народний депутат від фракції БПП Тетяна Ричкова вимагає покарати причетних до побиття військовослужбовців-ветеранів АТО. Про це вона написала у Facebook.

«Вимагаю притягнути до відповідальності всіх, хто мав безпосереднє відношення до побиття військовослужбовців-ветеранів АТО, а також всіх, хто за службовим обов'язком мав би протидіяти цьому побиттю, але допустив його. Моє місто має бути очищене від тітушок та їх командирів», - написала вона.

Нагадаємо, в Дніпрі під час акції «Марш перемоги», організованої в Дніпрі нардепом Олександром Вілкулом, сталася бійка між хлопцями спортивної статури і ветеранами АТО. Як повідомив Інформатор, в результаті конфлікту за медичною допомогою звернулося 6 поліцейських та 8 учасників масових заходів. В основному у постраждалих були діагностовано травми голови і інші менш значні пошкодження.

Бійка тривала близько 10 хвилин.

Як раніше повідомила поліція, причиною сутички стало використання політичної символіки. До відділень поліції Дніпра доправлено 15 осіб, яких перевіряють на причетність до сутичок.