Рішення Стокгольмського арбітражу: депутати в парламенті не можуть поділити славу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бурбак у своєму виступі підкреслив, що це рішення суду стало можливим виключно завдяки Арсенію Яценюку

Депутати Верховної Ради на початку засідання не упустили можливості попіаритись на рішенні Стокгольмського арбітражного суду.

Так, глава фракції «Народний фронт» Максим Бурбак у своєму виступі підкреслив, що це історичне рішення стало можливим виключно завдяки лідеру партії Арсенію Яценюку, який «у 2014 році ініціював цей позов».

У свою чергу нардеп від фракції Блоку Петра Порошенка Артур Герасимов підкреслив, що газовий контрат 2009 року, який з боку України підписала тодішній прем’єр-міністр Юлія Тимошенко, «став відкритим завдяки українським журналістам» та запропонував перевірити контракти Тимошенко на держзраду.

Варто зазначити, що сьогодні під час засідання на Тимошенко так і сипалися обвинувачення у мільйонних переплатах за газ за контрактом 2009 року із Росією. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко, вітаючи колег та співвітчизників із рішенням на користь «Нафтогазу», вимагав від Тимошенко повернути мільярди, які Україна, за його словами, втратила через невигідні умови контракту. «Україна щороку переплачувала $6 млрд. Це вкрадені гроші. Я звертаюсь до Юлії Володимирівни: Юля, верніть гроші, які ви вкрали в українців», - сказав він.

Тимошенко ж у свою чергу, говорячи про Ляшка, зарахувала його до «пустодзвонів, які обслуговують режим, тріпаючи язиками всяку чуш». Вона обурилась, що її особисто та її партію намагаються дискредитувати.