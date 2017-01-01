Рівень несплати за «комуналку» досяг рекордних показників, - нардеп

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Вадим Рабінович

Рабинович: Влада щиро не розуміє, чому люди не можуть сплачувати за комуналку

Опалювальний сезон в країні добігає кінця. Через підвищення тарифів на комунальні послуги рівень неплатежів серед населення досяг рекордних показників. Але уряд з 1 березня ще раз підвищив розцінки: цього разу на 30% на електроенергію. Про це заявив в передачі «Хто кому Рабинович» на каналі «112 Україна» народний депутат і лідер партії «За життя» Вадим Рабінович.

«Платіжки за комуналку - це той виклик, який сьогодні існує у нашій країни. Я думаю, вони (влада - Ред.) щиро не розуміють, що люди просто не можуть так жити. Адже не може влада бути настільки дурною, щоб не розуміти, як розжарюється котел загального невдоволення», - вважає лідер партії «За життя».

Політик нагадує і про обіцянку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, що жоден українець не буде платити за комуналку більше 20% від доходу сім'ї. «Ми не повинні платити. Візьміть свої доходи, відрахуйте 20%, нехай решту сплачує уряд. Неплатежі сьогодні досягли рекордних сум. Нами керують люди, які просто нічого не вміють. Проблема не в тому, що всі, хто при владі, крадуть, просто вони більше нічого не вміють робити. Ось це глобальна проблема, в результаті якої країна знаходиться в такому плачевному стані», - резюмував Вадим Рабінович.

Нагадаємо, що парламентарій звернувся до своїх колег з пропозицією блокувати трибуну Верховної Ради до того моменту, поки «грабіжницькі тарифи не скасують».