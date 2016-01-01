РНБО затвердила Доктрину інформаційної безпеки України

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Російська пропаганда

Цей документ передбачає впровадження ефективних заходів з протидії російській пропаганді

Рада національної безпеки і оборони України схвалила проект Доктрини інформаційної безпеки України, розроблений Міністерством інформаційної політики України разом з Комітетом Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики. Про це повідомляє прес-служба РНБО за результатами засідання Ради нацбезпеки і оборони.

Цей документ передбачає впровадження ефективних заходів з протидії російській пропаганді на основі неухильного дотримання цінностей свободи слова, прав журналістів та розвитку українських медіа.

«Протидія гібридній агресії вимагає надійного захисту критичної інфраструктури, насамперед, від терористичних і диверсійних посягань. Для цього Рада національної безпеки і оборони України на виконання Стратегії національної безпеки України доручила Кабінету міністрів разом зі Службою Безпеки України вжити невідкладних заходів з удосконалення відповідної системи, передбачивши її належне законодавче, організаційне і ресурсне забезпечення», - йдеться у повідомленні прес-служби РНБО.

Також Рада національної безпеки і оборони України підтримала розроблений Міністерством оборони України проект Державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року та зміни до військово-адміністративного поділу території України.