

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анатолій Федорук

Детективи НАБУ перевірять правомірність виділення земельних ділянок

У 2015 році службові особи Бучанської міської ради організували протиправну схему передачі права на забудову земельних ділянок зацікавленим особам. Про це йдеться у кримінальному провадженні № 52016000000000458 від 02.12.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке розслідує НАБУ.

У ході досудового розслідування з’ясовано, що з метою ухилення від проведення земельних торгів та усунення конкуренції при отриманні права на користування земельними ділянками привабливі землі Бучі передавались у користування комунальному підприємству «Бучабудзамовник».

Останнє укладало договори суперфіцію з третьою стороною - зацікавленими особами. Для надання вигляду законності таким правочинам, дозвіл на укладання вказаних договорів суперфіцію надавався рішенням Бучанської міської ради. При цьому, вказані рішення Бучанської міської ради не публікувалися.

Разом з тим, Бучанська міська рада 13 липня 2015 року прийняла рішення, згідно з яким середня базова вартість 1 кв. м земель у Бучі становить 154,24 грн. Розмір плати за суперфіцій – 7% від нормативної оцінки земельної ділянки на рік.

Як випливає з ухвали Солом'янського районного суду від 22 грудня, протягом 2015-2016 років без дотримання процедури проведення земельних аукціонів, у користування третім особам передано 10,4824 га землі, вартість якої відповідно до нормативної оцінки становить 16 млн 168 тис. 053,76 грн, ринкова вартість - понад 80 млн грн.

Плата за користування вказаним земельними ділянками на підставі договору суперфіцію у розмірі 1 млн 131 тис. 763,76 грн на рік не надходила до міського бюджету міста Буча.

При цьому земельна ділянка площею 0,7582 га , вартість якої, відповідно до нормативної оцінки становить 1 млн 169 тис. 449,85 грн на підставі договору суперфіцію від 03.03.2016 передано у користування ПрАТ «Меліоратор», кінцевими беніфіціарами якого близькі родичі мера Бучі Анатолія Федорука.

За даними відкритих реєстрів, засновниками ПрАТ «Меліоратор» є сімейство Яцюків: Василь Петрович, Валентина Іванівна та Ігор Васильович. За відомостями ЗМІ, Василь Яцюк є дядьком міського голови Федорука.

Як відомо, 11 жовтня 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що голові Бучанської міської ради Федоруку та секретарю міськради повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.

Міському голові Бучі повідомлено про підозру у незаконній передачі у власність фізичним та юридичним особам 68 га земель лісового фонду першої категорії.

Наразі Федорук перебуває під домашнім арештом.