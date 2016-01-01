Суд повторно відправив мера Бучі під домашній арешт

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Анатолій Федорук

Анатолія Федорука знову помістили під домашній арешт із носінням електронного браслета

Печерський суд Києва повторно обрав запобіжний захід меру Бучі Анатолію Федоруку у вигляді домашнього арешту. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

«За клопотанням Генеральної прокуратури України сьогодні рішенням Печерського райсуду повторно обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту меру міста Буча Анатолію Федоруку», – написала вона.

Нагадаємо, 25 жовтня Печерський райсуд відсторонив Федорука від посади мера Бучі, тоді він заявив про намір оскаржити це рішення.

11 жовтня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що голові Бучанської міської ради Федоруку та секретарю міськради повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.

За словами генпрокурора, Анатолію Федоруку інкриміновано «незаконну передачу у власність фізичним та юридичним особам 68 гектарів земель лісового фонду першої категорії вартістю понад 100 мільйонів гривень, а секретарю ради 1,024 гектара, який за відсутності Федорука також незаконно передав земельні ділянки лісового фонду».

Згодом суд обрав запобіжний захід для Федорука у вигляді домашнього арешту та носіння електронного браслета. Федорук звинувачення відкидає.

24 листопада Апеляційний суд повернув Федорука на посаду мера Бучі.