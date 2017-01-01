Росія готує масові заворушення до річниці розстрілів на Майдані – СБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Три заходи до річниці Майдану організовують з території РФ

Російська Федерація має намір організувати сутички в Україні в під час пам'ятних заходів 18–22 лютого. Про це повідомив керівник апарату Служби безпеки Олександр Ткачук.

«На сьогоднішній день, за нашими даними, тільки в Києві з 18 по 22 лютого планується приблизно 18 масових заходів різними організаторами. У підготовці восьми з цих заходів ми фіксуємо певні ознаки можливого використання насильницьких сценаріїв, при цьому з цих восьми три заходи організовуються з території Російської Федерації», - сказав він.

Як повідомлялось, у справі про злочини, скоєні під час Революції гідності, повідомлення про підозру вручено 353 особам, у тому числі 34 високопосадовцям, заявив генеральний прокурор Юрій Луценко. За його словами, серед підозрюваних – 34 високопосадовці, 127 службовців правоохоронних органів і 32 особи так званих тітушок. Зокрема, генпрокурор нагадав, що про підозру повідомлено екс-президентові Віктору Януковичу, екс-міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку, екс-прем’єр-міністру Миколі Азарову та іншим.