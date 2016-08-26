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    Росія перекине бойовикам на Донбас ще шість «гумконвоїв»

    • Сьогодні, 14:15
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    Російські конвої перетинають державний кордон у районах, які Україна не контролює

    Черговий «гуманітарний» конвой на окупований Донбас буде відправлений до кінця місяця, ще п'ять конвоїв будуть прибувати щомісяця протягом півроку.

    Про це повідомив у четвер глава МНС РФ Володимир Пучков, пише «Інтерфакс».

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    «В цьому місяці прибуде», - сказав Пучков журналістам з приводу наступного конвою. «Ми плануємо, що щомісяця буде, як правило, ходити по одному конвою. На найближчі шість місяців всі плани і програми складені», - додав глава МНС.

    З середини серпня 2014 року Росія вже відправила на Донбас 59 колон автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. Останній «гумконвой» був відправлений 22 грудня.

    Російські конвої перетинають державний кордон у районах, які Україна не контролює.

    Традиційно після приїзду російських «гумконвоїв» ОРДО і ОРЛО і доставки туди «предметів першої необхідності і будматеріалів», терористи з подвійною активністю починають обстріл українських військових.

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