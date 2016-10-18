Росія залишиться безправною у ПАРЄ у 2017 році

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РФ не буде брати участь в пленарних засіданнях ПАРЄ і в роботі профільних комітетів

Росія не братиме участі у пленарних засіданнях ПАРЄ і роботі її комітетів у 2017 році. Про це заявив глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.

«Звичайно, ми не будемо брати участь в пленарних засіданнях (ПАРЄ), в роботі профільних комітетів, але ми можемо брати участь в різних конференціях, семінарах або слуханнях, які проводяться політичними групами в складі ПАРЄ. Упевнений, що таких заходів у 2017 році має бути досить», - сказав він.

За його словами, в рамках переговорів з керівництвом Держдуми і її спікером В'ячеславом Володіним глава асамблеї «говорив про необхідність якомога швидше відновити повноформатну участь Росії в роботі ПАРЄ». «Ми пояснили, що не бачимо такої можливості, поки не будуть прийняті регламентні поправки, які позбавлять можливості в принципі переглядати повноваження будь-якої національної делегації», - додав глава комітету.

Разом з тим, запевнив Слуцький, Росія «продовжить найтіснішу співпрацю з усіма п'ятьма політичними групами в складі ПАРЄ, з усіма національними делегаціями». «І впевнений, що наша взаємодія із найбільш широкоохоплюючою парламентською організацією на європейському просторі продовжиться», - підкреслив Слуцький.

Нагадаємо, російська делегація в ПАРЄ в квітні 2014 року було позбавлена основних повноважень через агресію проти України. У 2015 році ПАРЄ двічі розглядала питання про відновлення делегації РФ в її правах, але санкції залишилися в силі: Росія позбавлена права голосу, а також участі в роботі керівних органів асамблеї і її моніторингових місіях зі спостереження за виборами на просторі РЄ.

Джерело: ТАСС