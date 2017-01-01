Росіяни на мінських перемовинах обговорили голу дупу на «Євробаченні» у Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мінські переговори по Донбасу

«У ваших Європах просто по-іншому знайомляться, то та жінка не так зрозуміла «гусара»

Представники російської сторони під час зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську, яка відбулась 15 травня, підняли питання… голої дупи на фіналі «Євробачення» у Києві. Про це написала віце-спікер парламенту Ірина Геращенко у своєму Фейсбук.

Вона розповіла передісторію цього «пасажу росіян». Зокрема, у Мінську Україна і ОБСЄ жорстко вимагали від РФ і контрольованих ними ОРДЛО притягнення до відповідальності і покарання бойовика, який намагався принизити жінку з місії СММ ОБСЄ і, погрожуючи їй автоматом , дозволив собі сексуальні домагання до неозброєної спостерігачки.

«І Євген Марчук на безпековій, і потім Леонід Кучма вимагали і прізвище цього покидька, і детальне розслідування інциденту , засудження його росіянами, і унеможливлення в подальшому. Аргументи іншої сторони: та цей товариш був не дуже то і п'яний і не дуже то й озброєний, так , пару автоматів. І це просто ментальна і культурна різниця у спілкування, він просто брав у жінки телефон, а в ваших Європах просто по-іншому знайомляться, то та жінка не так зрозуміла «гусара», - розповіла Геращенко.

«Але далі росіяни дозволили собі наступний пасаж : що ви причепилися до ОРДЛО, ну подумаєш, чоловік на блокпосту вирішив взяти телефончик у гарної жінки. У вас он на «Євробаченні» чоловік з голою дупою перед усіма до співачки приставав. І регіт...», - повідомила віце-спікер Ради.

Нагадаємо, в неділю, 6 травня, в ОБСЄ заявили про те, що на окупованій території Луганської області спостерігачка ОБСЄ зазнала сексуальних домагань з боку чоловіка, «озброєного автоматом АК-47».

Очільник СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан закликав бойовиків не допустити повторення сексуальних домагань до спостерігачів.

.