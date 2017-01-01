Суд відпустив Седюка, який показав сідниці на «Євробаченні»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пранкер має регулярно відмічатися у слідчих

Суд обрав як запобіжний захід для пранкера Віталія Серюка, котрий показав сідниці на сцені «Євробачення», особисте зобов'язання терміном на 60 днів.

Відтепер пранкер має на першу вимогу з'являтися до прокурора і слідчого з Дніпровського райуправляння поліції, повідомляти про зміну місця проживання (наразі живе в Борисполі ), здати документи для виїзду за кордон.

Контроль за виконанням цього рішення суд поклав на слідчого з Дніпровського райвідділу Нацполіції.

Нагадаємо, під час виступу Джамали чоловік із прапором Австралії вирвався на сцену і зняв штани. Фаната одразу ж зняли зі сцени. Незважаючи на інцидент, Джамала продовжила виступ.

Спочатку у соцмережах через прапор почали писати про те, що на сцену вибіг австралієць, але пізніше виявилося, що це скандальний журналіст Віталій Седюк. Після цієї витівки поліція затримала його.

Журналіст відомий тим, що в 2013 році «зіпсував» «Греммі», а наприкінці 2016-го розлютив Кім Кардаш'ян, намагаючись поцілувати її сідниці.

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко виступає за застосування штрафних санкцій до охоронної фірми, яка допустила витівку Седюка під час фіналу міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

У суді він заявив, що у нього, мовляв, симпатична дупа, то чом би її не показати.