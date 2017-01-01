Місія ОБСЄ звинуватила бойовика в сексуальному домаганні до свого спостерігача

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Фото: AFP СММ ОБСЄ

Бойовик ОРДО погрожував жінці з патруля ОБСЄ, що не пропустить їх без задоволення його вимог

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє про сексуальні домагання з боку озброєного чоловіка в ОРДО щодо члена патруля місії жіночої статі. Про це йдеться у звіті місії станом на вечір 5 травня, опублікованому 6 травня.

«Член патруля СММ жіночої статі зазнала сексуальних домагань з боку чоловіка, озброєного автоматом (АК-47), який погрожував, що не дозволить патрулю Місії рухатися в східному напрямку з Петрівського до Роздольного, доки його вимоги не будуть задоволені. Патруль залишив цей район іншим маршрутом і поінформував СЦКК про те, що трапилося», - повідомили в СММ.

Населені пункти Петрівське та Роздольне Старобішевського району Донецької області перебувають під контролем бойовиків ОРДО.

Крім того, у звіті повідомляється, що озброєні члени «ДНР» відмовили патрулю Місії у в’їзді до Сідового та до смт Старомихайлівка (15 км на захід від Донецька). СММ поінформувала про ці інциденти СЦКК.

Також двічі 4 травня члени так званої «ДНР» на контрольному пункті в’їзду-виїзду в смт Оленівка (23 км на південний захід від Донецька) наполягали на проведенні огляду вмісту причепів автомобілів Місії.

Крім того, члени «ДНР» зупинили патруль Місії на блокпості в смт Олександрівка (20 км на південний захід від Донецька) і пропустили спостерігачів лише після того, як провели огляд обох автомобілів СММ.

Також повідомляється, що озброєний чоловік затримав патруль Місії на 16 хвилин, коли команда Місії прямувала до місця, де встановлена камера СММ у Петрівському.

Нагадаємо, 23 квітня в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один дістав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждало двоє людей, а не одна.

Держдеп США закликав Росію використати свій вплив на бойовиків для розслідування інциденту.

Генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр повідомлив, що Організація з безпеки та співпраці в Європі почала розслідування інциденту з підривом автомобіля місії.

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.

Заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг розповів, що загиблий був громадянином США, ще двоє поранених – громадяни Німеччини і Чехії.

У «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

Міністерство зовнішніх справ України впевнене, що підрив на території окупованої Росією Луганщини автомобіля СММ ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів.

Джерело: Українська правда