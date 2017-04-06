Росіяни затримали українське судно в окупованому Криму

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Окупанти в Криму затримали українське риболовецьке судно

Окупанти також повідомляють, що капітана українського сейнера притягнуто до адміністративної відповідальності з накладенням штрафу в розмірі 60 тисяч рублів

Кримські «прикордонники» затримали українське риболовецьке судно «Рибак Херсона».

Про це, посилаючись на прес-службу так званого кримського прикордонного управління ФСБ РФ, повідомляє 6 квітня «РИА Новости».

Окупанти заявляють, що судно «порушило держкордон і заглибилося на територію РФ» 4 квітня.

Судно йшло під прапором України, порт приписки – Іллічівськ, судновласник – ТОВ «БАРУ – Україна – Одеса».

Переслідував судно прикордонний сторожовий корабель «Аметист», оглядова група якого висадилася на борт «Рибака Херсона» для проведення контрольно-перевірочних заходів.

«В результаті опитування десяти членів команди і капітана (всі є громадянами України) встановлено, що судно, здійснюючи розвідку водних біологічних ресурсів у відкритому морі, заглибилося на територію нашої країни майже на 400 метрів», – йдеться в повідомленні.

Росіяни також повідомляють, що капітана українського сейнера притягнуто до адміністративної відповідальності з накладенням штрафу в розмірі 60 тисяч рублів.

Як відомо, Росія окупувала Автономну Республіку Крим у 2014 році. Ключові міжнародні організації, зокрема Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ було введено економічні санкції.

В березні 2017 року МЗС України вкотре звернувся до Росії з вимогою виконати резолюцію Генасамблеї ООН щодо територіальної цілісності України, ухвалену 27 березня 2014 року.