МЗС зацікавилось візитом мера окупованої Ялти до Італії
- Сьогодні, 16:47
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Делегація окупованого Криму зустрілася з президентом регіонального парламенту Венето Роберто Чамбетті у Венеції
Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про поїздку підконтрольного Кремлю глави ялтинської адміністрації Андрія Ростенка до Італії.
Про це в коментарі Крим.Реалії повідомила прес-секретар МЗС України Мар'яна Беца.
«Як тільки з'явиться перевірена інформація, ми одразу зробимо заяву з цього приводу», – зазначила Беца.
Наприкінці березня повідомлялося, що російський глава адміністрації Ялти Андрій Ростенко відвідав Італію «з офіційним візитом».
Ростенко стверджував, що головна мета візиту делегації – розвиток взаємин між Ялтою і Венецією, зняття санкцій з Криму, а також визнання псевдореферендуму 2014 року.
«Кримська» делегація зустрілася з президентом регіонального парламенту Венето Роберто Чамбетті у Венеції.
Нагадаємо, глава підконтрольного Кремлю уряду Криму Сергій Аксьонов у 2016 році заявляв про приїзд на півострів представників депутатів італійських регіональних парламентів провінцій Венето, Ломбардії, Лігурії, Тоскани, Емілії-Романьї.
У Верховній Раді України засудили рішення італійських парламентарів відвідати окупований Росією Крим.
У Міністерстві закордонних справ України раніше заявляли, що поїздки зарубіжних політиків до Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало звернення, в якому застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок до Криму.