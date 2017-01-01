МЗС зацікавилось візитом мера окупованої Ялти до Італії

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Глава російської адміністрації Ялти Андрій Ростенко

Делегація окупованого Криму зустрілася з президентом регіонального парламенту Венето Роберто Чамбетті у Венеції

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про поїздку підконтрольного Кремлю глави ялтинської адміністрації Андрія Ростенка до Італії.

Про це в коментарі Крим.Реалії повідомила прес-секретар МЗС України Мар'яна Беца.

«Як тільки з'явиться перевірена інформація, ми одразу зробимо заяву з цього приводу», – зазначила Беца.

Наприкінці березня повідомлялося, що російський глава адміністрації Ялти Андрій Ростенко відвідав Італію «з офіційним візитом».

Ростенко стверджував, що головна мета візиту делегації – розвиток взаємин між Ялтою і Венецією, зняття санкцій з Криму, а також визнання псевдореферендуму 2014 року.

«Кримська» делегація зустрілася з президентом регіонального парламенту Венето Роберто Чамбетті у Венеції.

Нагадаємо, глава підконтрольного Кремлю уряду Криму Сергій Аксьонов у 2016 році заявляв про приїзд на півострів представників депутатів італійських регіональних парламентів провінцій Венето, Ломбардії, Лігурії, Тоскани, Емілії-Романьї.

У Верховній Раді України засудили рішення італійських парламентарів відвідати окупований Росією Крим.

У Міністерстві закордонних справ України раніше заявляли, що поїздки зарубіжних політиків до Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало звернення, в якому застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок до Криму.