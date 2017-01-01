Російська залізниця виводить свої вагони з України через санкції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вантажні вагони

Наразі в Україні знаходиться близько шести тисяч вагонів «Федеральної вантажної компанії»

Дочірнє підприємство «Російських залізниць» - «Федеральна вантажна компанія» (ФВК), яка потрапила під українські санкції, завершить виведення вагонів з території України протягом двох тижнів.

Про це заявив генеральний директор ФВК Олексій Тайчер, повідомляє «Тасс».

«Завершують рейси ті вагони, які рухалися в Україні, ті вагони, які там були, порожні, відправляються в Росію. Ніяких проблем в цьому не бачимо. За фактом завершення цих операцій ми припинимо діяльність на території України», - сказав він, додавши, що цей процес займе «близько двох тижнів».

«Вивезення вагонів почалося, коли ми дізналися про те, що Україна ввела санкції», - зазначив глава ФВК.

За словами Тайчера, наразі в Україні знаходиться близько шести тисяч вагонів «Федеральної вантажної компанії».

За його даними, обсяг перевезень у міжнародному сполученні з Україною становить близько 5% в загальному обсязі перевезень ФВК.

Нагадаємио, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

Також читайте статтю «Главкома» Забанив сам президент. Хто і за що потрапив під нові санкції