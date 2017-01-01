Російські адвокати встали на захист арештованого в Криму Курбедінова

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Еміль Курбедінов

Адвокати просять Федеральну палату адвокатів РФ вжити ряд заходів щодо захисту Курбедінова

Російські адвокати стурбовані арештом в окупованому Криму їх колеги Еміля Курбедінова і звертаються до Федеральної палати адвокатів РФ з проханням вжити ряд заходів щодо його захисту і не допустити його суто політичного переслідування. Про це йдеться у відкритому листі адвокатів, яке публікує «Медіазона».

Як відомо, Курбедінов був затриманий в ході спецоперації в Сімферополі. Адвоката звинуватили в тому, що в 2013 році на своїй сторінці в соцмережі він опублікував відео з мітингу «Хізб ут-Тахрір» в Криму. Суд заарештував адвоката Курбедінова на 10 діб.

Російські адвокати зазначають, що в Криму відсутні будь-які правозахисні організації, суспільно-спостережні комісії, а доступ незалежних моніторингових місій максимально обмежений. «Судова система в Криму зведена до стану формальної інстанції, кримські суди не виконують елементарні норми законодавства, ігнорують рішення і роз'яснення вищих судів РФ. Останньою перешкодою на шляху до тотального безправ'я залишаються адвокати - ті одиниці, що готові активно і відкрито захищати журналістів, активістів і простих людей, які безпідставно призначаються «терористами» або «диверсантами», - йдеться в листі адвокатів.

Вони нагадали, що Курбедінов захищає українського журналіста Миколи Семену, лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова та багатьох інших.

«Не викликає сумнівів, що одночасний арешт адвоката за розміщення відеоролика в соцмережі і обшуки у нього в офісі і квартирі носять спланований і політичний характер з метою залякування, пошуку компрометуючих матеріалів і усунення його від виконання професійного обов'язку», - зазначають адвокати.

«Ми - російські адвокати, які в тому числі працюють у Криму, висловлюємо солідарність зі своїм колегою, звертаємося до Федеральної палати адвокатів Російської Федерації з проханням вжити ряд заходів щодо його захисту і не допустити його суто політичного переслідування», - йдеться в листі адвокатів.

Як відомо, Еміль Курбедінов наразі знаходиться в сімферопольському ізоляторі тимчасового тримання, а 25 січня співробітники ФСБ Росії затримали в Сімферополі Полозова. Адвокат кваліфікує своє затримання в Криму як викрадення. Сейран Салієв – громадський активіст, який раніше через гучномовець у мечеті оголосив про обшуки помешкань татар та утиски.