Російські найманці на Донбасі масово дезертують та крадуть зброю, - розвідка

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Терористи, що дезертують зі своїх частин, заздалегідь роблять схрони з краденою зброєю, щоб потім торгувати нею, зазначають у Міноборони України

Серед російських бойовиків на Донбасі погіршується дисципліна - вони пиячать, вживають наркотики, крадуть зброю з військових частин і дезертують.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Згідно з даними розвідки, командуванням окупантів проводиться перевірка стану військової дисципліни. Найбільшу кількість порушень, пов’язаних з вживанням алкоголю та наркотиків, виявлено в Горлівці, Новоазовську, Брянці та Кадіївці.

«Командири з’єднань і частин з метою уникнення негативної статистики «вирішують питання» з т. зв. місцевими правоохоронними органами у разі затримання військовослужбовців за правопорушення, скоєні по відношенню до цивільного населення та в нетверезому стані», - повідомляє розвідка.

Крім того, терористи, що дезертують зі своїх частин, заздалегідь роблять схрони з краденою зброєю, щоб потім торгувати нею.

«Перевіркою викрито чисельні приховування командирами рівня батальйон-рота випадків самовільного залишення російськими військовослужбовцями місць служби, у т.ч. зі зброєю. Як правило, дезертири заздалегідь облаштовують схованки викраденої зброї, боєприпасів та майна з метою подальшого продажу», - зазначають у розвідці.