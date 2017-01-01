Російські окупанти відправляють з Криму на північ РФ колишніх українських військових-зрадників

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Російські військові в Криму

У підрозділах російських окупаційних військ у Криму передбачається скасування більшості посад, які укомплектовані військовослужбовцями-жінками, колишніми громадянками України

Командування ЗС РФ продовжує вживати цілеспрямованих заходів із заміни в російських підрозділах на території АР Крим колишніх українських військовослужбовців, які зрадили присягу. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«З РФ на аеродром «Кача» (Крим) прибуло п'ять нових льотних екіпажів для військово-транспортних літаків Ан-26 та літаків амфібій Бе-12. Новоприбулі льотчики замінять колишніх українських військовослужбовців, що перейшли на службу до ЗС РФ. «Українські» екіпажі планується передислокувати для проходження подальшої служби на територію РФ, зокрема до складу частин Північного флоту ВМФ РФ», – інформує українська розвідка.

Крім того, за даними ГУР, до кінця 2017 року в підрозділах російських окупаційних військ у Криму передбачається скасування більшості посад, які укомплектовані військовослужбовцями-жінками – колишніми громадянками України.