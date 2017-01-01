Як Путін намагається піти з Криму, не йдучи з Криму

Андрій Піонтковський Публіцист, політолог

Андрій Піонтковський

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Фото: EPA/UPG

Кремль відтягує вирішення проблеми з Кримом і Донбасом

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Сегодня у Путина и его окружения окончательно оформилось понимание, что Крым придется отдавать и с Востока Украины придется уходить. Это необходимо хотя бы для того, чтобы просто сохранить власть в Кремле. Поэтому Москва сейчас активно ищет любые пути для того, чтобы решить эту проблему. Но как всегда, в Кремле хотят уйти из Крыма, не уходя из Крыма. Прекратить военные действия в Украине, не прекращая их. Так было всегда: внешняя политика, которая построена на спецоперациях спецслужб. А когда во главе государства стоит руководитель спецслужб, то внешняя политика строится на лжи и хитрых спецоперациях.

Поэтому идею о «мирном» плане Путин может использовать, чтобы подкинуть мысль, которую можно обсуждать с Трампом. Но главная особенность такой идеи состоит том, чтобы была создана видимость - видимость референдума, видимость восстания народа на Востоке Украине, видимость мирного процесса, который якобы проводит РФ.

В этом контексте можно вспомнить трагедию Боинга MH 17. Тогда озвучивалось десятки версий причин произошедшего - с этим выступали и депутаты, и пропагандисты, военные, но при этом, все знали, что произошло на самом деле. Кремль делал все, чтобы запутать, отложить вопрос в долгий ящик. Так и сейчас Путин пытается оттянуть решение проблемы на Донбассе. А ведь ее решение – очень простое: как уже сказала администрация президента США – освободить Крым и прекратить военные провокации на Востоке Украины. После такого решения наступил бы момент снятия санкций и, возможно, благополучного развития экономики РФ, возвращения России в мировую политику. Но возвращения РФ, как адекватного нормального государства, выполняющего международные соглашения, в Кремле никто не хочет. Простое решение, которое бы сделало бы из России полноценное государство, никого не устраивает. Поэтому возникают, как и в случае с Боингом, десятки проектов, главная цель которых - имитировать деятельность, но по-настоящему не решать созданные самим Путиным проблемы.

Почему Кремлю не нужна нормальная Россия? Для российского президента и его окружения немилитаристская Россия - это государство, в котором не нужен руководитель-провокатор, силовик, который, с точки зрения пропаганды, защищает граждан от им придуманных, виртуальных врагов, а значит – не нужен и сам Путин. Поэтому для Путина отказ от этой политики – это, с высокой степенью вероятности, потеря власти.

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