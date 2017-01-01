Російські війська приведені у повну бойову готовність

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Раптові військові навчання в Росії

У Західному військовому окрузі, який межує із державним кордоном України, розпочалася раптова перевірка

У Західному військовому окрузі Росії, до якого входять, зокрема, Ленінградська і Московська області, ‎почалася раптова перевірка військових частин. Про це повідомляє міноборони РФ.‎

У вівторок, 14 лютого, мотострілкові, артилерійські, ракетні і зенітні ракетні бригади, а також ‎бригади військової авіації і військкомати Санкт-Петербурга, Псковської і Новгородської ‎областей та Республіки Карелія привели у повну бойову готовність.‎

Повідомляється, що наразі російські військові у складі своїх підрозділів «здійснюють марші у ‎визначені райони, де почнуть виконання завдань за призначенням».

Західний військовий округ межує із державним кордоном України.

У середині січня цього року українські війська провели навчання ППО у Херсонській області, поблизу із Кримом.

Нагадаємо, 1 грудня біля окупованого Криму стартували українські навчання з ракетними стрільбами.

У зв'язку з цим війська протиповітряної оборони Росії в окупованому Криму перейшли на посилений режим роботи. Також було опубліковано лист із погрозами Росії через українські навчання біля Криму.



