Російські війська приведені у повну бойову готовність
- Сьогодні, 17:20
-
Розсилка
У Західному військовому окрузі, який межує із державним кордоном України, розпочалася раптова перевірка
У Західному військовому окрузі Росії, до якого входять, зокрема, Ленінградська і Московська області, почалася раптова перевірка військових частин. Про це повідомляє міноборони РФ.
У вівторок, 14 лютого, мотострілкові, артилерійські, ракетні і зенітні ракетні бригади, а також бригади військової авіації і військкомати Санкт-Петербурга, Псковської і Новгородської областей та Республіки Карелія привели у повну бойову готовність.
Повідомляється, що наразі російські військові у складі своїх підрозділів «здійснюють марші у визначені райони, де почнуть виконання завдань за призначенням».
Західний військовий округ межує із державним кордоном України.
У середині січня цього року українські війська провели навчання ППО у Херсонській області, поблизу із Кримом.
Нагадаємо, 1 грудня біля окупованого Криму стартували українські навчання з ракетними стрільбами.
У зв'язку з цим війська протиповітряної оборони Росії в окупованому Криму перейшли на посилений режим роботи. Також було опубліковано лист із погрозами Росії через українські навчання біля Криму.