Російські ЗМІ: при підриві автомобіля ОБСЄ загинув американець

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Автомобіль ОБСЄ

Поранення від вибуху отримали громадяни Німеччини

При підриві автомобіля місії ОБСЄ на окупованій території Луганській області загинув громадянин США. Про це повідомив «Інтерфакс» з посиланням на джерело в терористичному угрупуванні «ЛНР».

«У результаті вибуху загинув громадянин США, поранення отримали громадяни Німеччини», - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення.

В «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».