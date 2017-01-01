Російські ЗМІ: з початку року Путін і Порошенко розмовляли по телефону чотири рази

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Остання розмова відбувся 21 лютого за ініціативи української сторони і тривала близько 20 хвилин, повідомляють російські ЗМІ

За інформацією, отриманою російським виданням «Комерсант» з декількох джерел в Києві та Москві, «незважаючи на жорстке протистояння Росії і України на всіх міжнародних майданчиках», між президентами Петром Порошенком і Володимиром Путіним тривають контакти.

З початку року, за даними видання, лідери двох країн розмовляли по телефону чотири рази.

Передостанній - 11 лютого, на наступний день після візиту в Москву президента Словенії Борута Пахора.

«Остання розмова відбувся 21 лютого за ініціативи української сторони і тривала близько 20 хвилин. Правда, ці контакти зі зрозумілих причин не афішуються: якщо про них будуть регулярно повідомляти, критики українського президента в радикальному таборі отримають черговий привід звинуватити його в «змові з агресором за спиною народу», - пише російський ЗМІ.

Редакція інформаційного агентства «Главком» тиждень тому направила запит на Банкову щодо змісту цих переговорів, але досі Адміністрація президента не відповіла на нього.

Як відомо, російська агресія на Донбасі та захоплення Криму – головна причина, через яку Київ та Москва опинилися у стані війни.

Наразі ситуація на Донбасі в черговий раз загострилася через те, що ватажки «ДНР» і «ЛНР» сьогодні ввели «зовнішнє управління» на підприємствах української юрисдикції, що діють на окупованих проросійськими терористами територіях.

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