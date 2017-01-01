Захарченко заявив про «націоналізацію» 40 українських підприємств

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Ватажок бойовиків Олександр Захарченко

Близько 40 підприємств під «зовнішнім управлінням», заявив Захарченко

Ватажок самопроголошеної «ДНР» Олександр Захарченко заявив, близько 40 підприємств української юрисдикції перейшли під «зовнішнє управління» в «республіці». Про це повідомляє сайт сепаратистів ДАН.

«Близько 40 підприємств під зовнішнім управлінням», - сказав Захарченко журналістам.

За його словами, ніхто з українських власників не виходив на зв'язок з представниками «ДНР».

Нагадаємо, 27 лютого ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня. Вони заявили, що будуть «перебудовувати всі виробничі процеси і орієнтувати їх на ринок Росії та інших країни».

Співробітники Служби безпеки України перехопили розмови ватажка т.зв. «ДНР» Захарченка з начальником управління внутрішньої та зовнішньої політики адміністрації Трапєзніковим, які доводять справжні наміри терористів щодо використання торговельної блокади ОРДЛО.

Учасники «блокади Донбасу» відмовились вести переговори із Гройсманом.

Як повідомлялося, Тарута пояснив, що таке націоналізація в розумінні бойовиків.