Російський депутат задекларував земельну ділянку на Марсі та кілька зірок

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Володимир Петров

Петров розповів, для чого купує зірки

Депутат Державної думи Росії Володимир Петров у своїй декларації за 2016-й рік вказав ділянку на Марсі та кілька зірок. Про це повідомляє російське видання «Коммерсант».

Відзначається, що таке «майно» викликало жваву дискусію у колег Петрова – вони засумнівалися в необхідності оприлюднювати подібне. З цього приводу навіть збиралася спеціальна комісія. На думку російських депутатів, якщо публікувати подібні дані, то потім Росію називатимуть «країною дурнів».

«Ми не дуже розуміємо факт власності землі на Марсі. Якщо публікувати (такі дані — ред.) на сайті, то потім буде «країна дурнів». Але він (Володимир Петров — ред.) каже, що у нього є свідчення, яке він задекларував», — сказав депутат Держдуми РФ Вадим Густов.

Сам Петров підтвердив, що вказав серед закордонної нерухомості ділянку на Марсі і п’ять зірок. «Я подумав, що не задекларувати їх було б неправильно. Зірки куплені для того, щоб дарувати їх депутатам і представникам виконавчої влади за будь-які важливі події, які вони вчинили. Зіркам дані імена «Епізод-1», «Епізод-2» і так далі. Один «Епізод» вже подарований віце-губернатору Михайлу Кучерявому за те, що він витримав пильну увагу громадськості (Михайло Кучерявий був призначений на посаду віце-губернатора, керівника апарату губернатора і уряду в кінці 2016 року — ред.)», — зазначив російський парламентарій.

Крім того, Петров зізнався, що найближчим часом має намір подарувати ділянку на Марсі Роснерухомості. «Повинна ж бути у Росії своя ділянка на Марсі», — заявив депутат, додавши, що зірки і ділянка на Марсі обійшлися йому в кілька тисяч рублів кожна.