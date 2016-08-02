Російський літак в аеропорту не вписався в смугу і загубив шасі

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facebook.com/Anna Zeigarnik Приземлення літака «Аерофлоту» в Калінінграді

Екстремальне приземлення заблокувало роботу аеропорту Калінінграда

В аеропорту російського Калінінграда «Храброво» здійснив екстремальну посадку літак «Аерофлоту». Під час приземлення у лайнера відпало шасі, він викотився за межі смуги й вткнувся носом у землю.

Про це повідомляє «Російська газета».

«Інцидент із лайнером, який здійснював рейс за маршрутом Москва (Шереметьєво) – Калінінград, стався 3 січня о 22:30 за місцевим часом (23:30 за московським часом). Ніхто внаслідок пригоди не постраждав. Усіх пасажирів було евакуйовано, в терміналі аеровокзалу їх оглянули медики», – пише видання.

За інформацією ЗМІ, в аеропорту Калінінграда «Храброво» не виявилося спецтехніки для евакуації літака А321. Аеропорт закрили, бо літак заблокував злітно-посадкову смугу. Для того, аби підняти «з черева» літак, викликали спецкран.