Російський літак в аеропорту не вписався в смугу і загубив шасі
- Вчора, 17:06
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Екстремальне приземлення заблокувало роботу аеропорту Калінінграда
В аеропорту російського Калінінграда «Храброво» здійснив екстремальну посадку літак «Аерофлоту». Під час приземлення у лайнера відпало шасі, він викотився за межі смуги й вткнувся носом у землю.
Про це повідомляє «Російська газета».
«Інцидент із лайнером, який здійснював рейс за маршрутом Москва (Шереметьєво) – Калінінград, стався 3 січня о 22:30 за місцевим часом (23:30 за московським часом). Ніхто внаслідок пригоди не постраждав. Усіх пасажирів було евакуйовано, в терміналі аеровокзалу їх оглянули медики», – пише видання.
За інформацією ЗМІ, в аеропорту Калінінграда «Храброво» не виявилося спецтехніки для евакуації літака А321. Аеропорт закрили, бо літак заблокував злітно-посадкову смугу. Для того, аби підняти «з черева» літак, викликали спецкран.