Російський політолог Шевцова назвала головні помилки Заходу щодо України

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Лілія Шевцова

Через нерішучість західних політиків в Україні зростають євроскептичні настрої

Колективний Захід наробив багато помилок в українському напрямку через нерішучість і неготовність до конфронтації з Росією.

Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила старший науковий співробітник Інституту Брукінгса, дослідник путінського режиму, російський політолог Лілія Шевцова.

«Захід наробив масу помилок. Захід був просто не готовий до вашого Майдану, не готовий до конфронтації з Росією, і досі не готовий. Звичайно, українцям хотілося б отримати більше допомоги у воєнній допомозі, більше економічної допомоги. Теоретично Захід міг би помогти більше, та Обама пручався наданню зброї, боявся конфронтацій з РФ… Тому залишиться в історії як найбільш нерішучий президент. Але в той же час, не дивлячись на власні проблеми, Захід досягнув єдності принаймні в питанні економічного стримування Росії. А от до силового стримування Росії Захід не готовий», - зазначила вона.

Шевцова заявила, що з розумінням ставиться до зростання в Україні євроскептичних настроїв, адже на це є причини.

«Я можу зрозуміти українців, які почали проявляти скептицизм до Заходу. Так само як я розумію скептицизм російських лібералів, які звинувачують Захід у всіх гріхах. Природа цього євроскептицизму однакова. Вона пояснюється тим, що Захід не дотримується власних правил. З цим потрібно якщо не змиритися, то просто усвідомити», - сказала політолог.

Вона вважає, що єдиною можливістю звернути увагу на себе з боку Європи є консолідація всередині України задля зміцнення громадянського суспільства як фактору тиску на владу.

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