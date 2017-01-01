Російський православний психолог закликала батьків лупцювати дітей

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Спеціаліст з виховання пропонує бити дітей «з любов'ю»

Відомий російський православний психолог Ірина Медведєва у своєму блозі на російському сайті Life.ru закликала батьків не соромитися лупцювати власних дітей.

«Ремінь – це не побої, а виховання», – стверджує психолог і наводить приклад: «Так, якщо малюк, не звертаючи жодної уваги на заборонні слова і жести батьків, лізе туди, куди йому лізти небезпечно, його треба стримати. Якщо він лізе другий, третій, п'ятий раз, його треба шльопнути. Або якщо дитина весь час вимовляє лайливі слова і, скільки його словесно не зупиняй, скільки не погрожуй, продовжує їх вимовляти, йому можна несильно, але так, щоб він відчув, дати по губах, щоб виробити у нього негативний рефлекс на лихослів'я».

Психолог веде далі: якщо батьки не будуть цього робити, згодом «життя покарає дитину значно суворіше».

«Як повинна діяти мати, яка раз-по-раз застає свого сина-школяра за переглядом порнофільму? Що вона повинна робити? Ще один раз сказати, що вона позбавить його цукерки? Це смішно. Для нього порнофільм дорожчий за цукерки. І якщо вона дасть йому ременя, поганого в цьому нічого не буде. Хіба це побої? Ні, це виховання. Хіба краще, якщо він захопиться порнофільмами? А потім на практиці спробує наслідувати те, чого він безперешкодно надивився?» – жахається вона.

Медведєва про всяк випадок перестраховується, наголошуючи, що її заклики до «лупцювання з любові» не мають нічого спільного з побоями. «Побої передбачають неприязне ставлення до того, кого б'єш, навіть якщо не завдав жодних тілесних ушкоджень. Це 116-та стаття. Так ось, я вважаю, що батьківське покарання у жодному разі не можна прирівнювати до 116-ї статті», – зазначає вона.

Резюмуючи, психолог ще раз каже про ефективність ремня для виховання моралі у дитини: «Батьки карають дитину з любові до неї. Батьки таким чином виробляють у неї негативний умовний рефлекс до того, що для дитини і оточуючих шкідливо, небезпечно і аморально».

Варто зазначити, що позицію Медведєвої розкритикували читачі Life.ru, про що свідчать їхні коментарі: «Бити дитину за порнофільм? Хто давав вам диплом психолога, якщо він, звісно, є», «Співчуваю її дітям» тощо.

Як повідомлялося, Держдума Росії прийняла в першому читанні законопроект про декриміналізацію побоїв близьких родичів. Згідно з пояснювальною запискою, проект закону «спрямований на усунення неоднозначного тлумачення» положень КК Росії, які виникли після того, як у липні 2016 року було прийнято закон, яким у ст. 116 КК Росії було встановлено відповідальність за побої щодо близьких осіб.

Легалізацію побоїв у родині в Держдумі пояснили «російськими сімейними традиціями».