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    Російський пропагандист втік з інтерв'ю ВВС після питання про вбивство Нємцова

    • Сьогодні, 16:08
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    Олександр Дугін
    Олександр Дугін

    Ви думаєте, Нємцова вбив Путін? Це абсолютно дурна розмова. Ви - расисти, - заявив Дугін

    Російський пропагандист Олександр Дугін перервав інтерв'ю з журналістами ВВС після питання про вбивство російського опозиціонера Бориса Нємцова.

    Як повідомляє BBC Russian, спочатку йшлося про втручання Росії в хід американських виборів. Дугін сказав, що це втручання було нульовим. На запитання про вбивство Бориса Нємцова кремлівський політолог сказав: «Ви думаєте, його вбив Путін? Це абсолютно дурна розмова. Ви - расисти!».

    Після цього пропагандист заявив, що не хоче продовжувати інтерв'ю і пішов зі знімального майданчика.

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