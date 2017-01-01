Російський пропагандист втік з інтерв'ю ВВС після питання про вбивство Нємцова

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Олександр Дугін

Ви думаєте, Нємцова вбив Путін? Це абсолютно дурна розмова. Ви - расисти, - заявив Дугін

Російський пропагандист Олександр Дугін перервав інтерв'ю з журналістами ВВС після питання про вбивство російського опозиціонера Бориса Нємцова.

Як повідомляє BBC Russian, спочатку йшлося про втручання Росії в хід американських виборів. Дугін сказав, що це втручання було нульовим. На запитання про вбивство Бориса Нємцова кремлівський політолог сказав: «Ви думаєте, його вбив Путін? Це абсолютно дурна розмова. Ви - расисти!».

Після цього пропагандист заявив, що не хоче продовжувати інтерв'ю і пішов зі знімального майданчика.