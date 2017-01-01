Європа готується до виборів: для боротьби з російською пропагандою виділять 800 тисяч євро

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ЄС активізує свої зусилля з протидії кампанії гібридної війни на хвилі перемоги Дональда Трампа

Європейський Союз виділяє додаткові 800 тис. євро оперативній робочій групі зі стратегічних комунікацій East StratCom Task Force для протидії спробам Росії вплинути шляхом дезінформації та пропаганди на вибори у Європі.

Про це повідомляє The Guardian.

«ЄС активізує свої зусилля з протидії кампанії гібридної війни на хвилі перемоги Дональда Трампа, оскільки є побоювання, що Володимир Путін намагатиметься вплинути на вибори по всій Європі», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в найближчі місяці відбудуться вибори в Німеччині, Франції і Нідерландах, тому ЄС прийняв рішення про надання додаткових коштів у розмірі близько 800 тис. євро.

Гроші будуть витрачені протягом найближчих шести місяців та йдуть з поточного бюджету Служби зовнішньої дії ЄС.

«Члени Європарламенту визнають, що є побоювання того, що явний вплив Росії на нещодавні вибори в США тільки заохотить здійснювати такі кампанії на континенті», - пише видання.

Нагадаємо, Європарламент визначив дезінформацію та пропаганду з боку Росії та терористичних ісламістських організацій головними загрозами для ЄС та закликав до рішучої протидії інформаційним війнам.