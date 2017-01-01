Російсько-окупаційні війська здійснили збройну провокацію у Новоолександрівці

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Фото: РБК Російсько-окупаційні війська провели збройну провокацію у Новоолександрівці та відкрили вогонь з гранатометів по Троїцькому.

На луганському напрямку затишшя

Ситуація на луганському напрямку помітно заспокоїлась, епізоди порушення режиму тиші вчора припали на вечір та тривали менше години. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає «Главком».

«Ситуація вчора помітно заспокоїлась. Російсько-окупаційні війська провели збройну провокацію у Новоолександрівці та відкрили вогонь з гранатометів по Троїцькому. Обидва епізоди порушення режиму тиші припали на вечір та тривали менше години», — повідомив він.

Нагадаємо, тимчасово окупований Луганськ залишився без електропостачання.

Раніше генеральний директор українського підприємства «Луганське енергетичне об'єднання» (ЛЕО) Володимир Грицай заявляв, що, за рішенням Мінпаливенерго України ЛЕО з 00.00 25 квітня припинить поставки електроенергії в «ЛНР».