В окупованому Луганську стався блек-аут



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Окупований Луганськ залишився без електропостачання

Тимчасово окупований Луганськ залишився без електропостачання.

Про це повідомляють ЗМІ бойовиків «ЛНР».

Ймовірною причиною знеструмлення є відключення електропостачання українською стороною.

Енергетики і комунальні служби бойовиків працюють над відновленням подачі електрики.

Раніше генеральний директор українського підприємства «Луганське енергетичне об'єднання» (ЛЕО) Володимир Грицай заявляв, що, за рішенням Мінпаливенерго України ЛЕО з 00.00 25 квітня припинить поставки електроенергії в «ЛНР».

Нагадаємо, станом на 23 квітня у прифронтовому місті Авдіївка Донецької області відновлено централізоване електропостачання. На Донецькій фільтрувальній станції електропостачання було відновлено напередодні, вода до населення подається у звичайному режимі.