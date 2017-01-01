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    В окупованому Луганську стався блек-аут

    • Сьогодні, 00:31
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    Окупований Луганськ залишився без електропостачання

    Тимчасово окупований Луганськ залишився без електропостачання.

    Про це повідомляють ЗМІ бойовиків «ЛНР».

    Ймовірною причиною знеструмлення є відключення електропостачання українською стороною.

    Енергетики і комунальні служби бойовиків працюють над відновленням подачі електрики.

    Раніше генеральний директор українського підприємства «Луганське енергетичне об'єднання» (ЛЕО) Володимир Грицай заявляв, що, за рішенням Мінпаливенерго України ЛЕО з 00.00 25 квітня припинить поставки електроенергії в «ЛНР».

    Нагадаємо, станом на 23 квітня у прифронтовому місті Авдіївка Донецької області відновлено централізоване електропостачанняНа Донецькій фільтрувальній станції електропостачання було відновлено напередодні, вода до населення подається у звичайному режимі.

    ЗМІ ЛНР Луганськ
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