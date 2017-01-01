Росію звинуватили у втручанні в роботу Нобелівського комітету

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Російські спецслужби завадили врученню премії Порошенку

Поліцейська служба безпеки (PST) Норвегії заявила про втручання російських спецслужб в роботу Нобелівського комітету.

Про це повідомляє «КомерсантЪ» із посиланням на телеканал NRK.

«Метою операції з боку Москви було запобігання присудження премії миру президентові України Петру Порошенко в 2015 році», - йдеться в повідомленні.

Як розповів телеканалу директор Нобелівського інституту в Осло Олаф Ньйольстад, влітку 2015 року агенцією Sputnik був опублікований фальшивий лист у посольство США в Норвегії. Згідно з документом, написаним від імені спікера Верховної ради Володимира Гройсмана, президент Порошенко нібито вимагав від американських дипломатів гарантій присудження нагороди. Ті, згідно з текстом листа, вже нібито заручилися підтримкою двох з п'яти членів Нобелівського комітету. Згодом Київ і Вашингтон спростували достовірність документа.

В PST інцидент охарактеризували як організовану спецслужбами з Росії кампанію з дезінформації. Норвезька служба безпеки заявляє про причетність до події співробітників російського посольства, імена яких не розкриваються. PST стверджує, що з боку Москви ведеться активна робота по організації впливу на ключові посадові особи не тільки в Норвегії, але також в Швеції і Фінляндії.