Російський політолог: Путін мститься Україні як «покинутий коханець»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Для заспокоєння Путіна потрібно, щоб Україна визнала свої помилки «і приповзла на колінах назад», вважає Бєлковський

Президент Російської Федерації Володимир Путін мститься Україні за те, що вона, на його думку, його «кинула». Про це заявив російський політолог Станіслав Бєлковський, передає «Преса України».

Політолог заявив, що у російського президента типовий синдром покинутого коханця. І він тепер мститься Україні. Експерт заявив, що Росії це зовсім не треба, але Кремль продовжуватиме шкодити Україні з міркувань помсти і злості.

Бєлковський переконаний: аби Путін заспокоївся, потрібно, щоб Україна визнала свої помилки «і приповзла на колінах назад».

Крім того, Бєлковський заявив, що українські політики дуже бояться Росії, але при цьому ще намагаються грати в економічні ігри з нею.

Бєлковський переконаний: ця «патологічна залежність» складалася століттями, і тепер українська еліта дуже містечкова. «Всякий раз, коли українська еліта приймає якесь рішення, вона на несвідомому рівні одразу ж озирається на Москву. В Україні має відбутися зміна поколінь», – вважає він.