«Розгоню»: прем`єр пригрозив звільнити чиновників Служби зайнятості

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Володимир Гройсман

Я не збираюся утримувати безробітних, - Гройсман

Прем`єр-міністр Володимир Гройсман сьогодні на засіданні уряду заявив, що «не збирається утримувати Службу зайнятості».

«Я не збираюся утримувати безробітних. Я збираюся дати людям нормальну роботу і нормальну заробітну плату... Я просив би, що ви довели це до Служби зайнятості. Ні - розгоню і приведемо тих людей, які зможуть нормально ситуацію там налагодити. Мені ці статистичні байки не потрібні», - сказав Гройсман.

Як повідомлялось, глава уряду заявив, що Кабінет міністрів пильно стежитиме за дотриманням роботодавцями запровадженої норми про мінімальну зарплату у 3200 грн.

Нагадаємо, після збільшення мінімальної заробітної платні до 3200 гривень близько 700 гривень піде на сплату податків, тобто на руки люди отримають 2500 грн, роз'яснив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.

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