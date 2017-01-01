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    «Розгоню»: прем`єр пригрозив звільнити чиновників Служби зайнятості

    • Сьогодні, 12:02
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    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    Я не збираюся утримувати безробітних, - Гройсман

    Прем`єр-міністр Володимир Гройсман сьогодні на засіданні уряду заявив, що «не збирається утримувати Службу зайнятості».

    «Я не збираюся утримувати безробітних. Я збираюся дати людям нормальну роботу і нормальну заробітну плату... Я просив би, що ви довели це до Служби зайнятості. Ні - розгоню і приведемо тих людей, які зможуть нормально ситуацію там налагодити. Мені ці статистичні байки не потрібні», - сказав Гройсман.

    Як повідомлялось, глава уряду заявив, що Кабінет міністрів пильно стежитиме за дотриманням роботодавцями запровадженої норми про мінімальну зарплату у 3200 грн.

    Нагадаємо, після збільшення мінімальної заробітної платні до 3200 гривень близько 700 гривень піде на сплату податків, тобто на руки люди отримають 2500 грн, роз'яснив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.

    Читайте також статтю «Главкома» «Гройсман у два рази дорожчий за Яценюка. Як зросли витрати на можновладців у 2017 році»

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