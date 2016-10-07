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    Розробниця Кодексу парламентської етики пояснила, чому депутатам треба добре платити

    • Сьогодні, 20:40
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    Світлана Матвієнко
    Світлана Матвієнко

    Маю надію, що підвищення зарплат дасть можливість не купувати політиків – Матвієнко

    Зарплата народного обранця має бути на належному рівні. Про це у інтерв’ю «Главкому» зазначила Голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив, розробниця кодексу парламентської етики Світлана Матвієнко.

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    «Я розумію, що ми – бідна країна і громадянами буде неоднозначно сприйнято високий рівень зарплатні депутатів, але все ж таки маю надію, що це дасть можливість «не купувати» політиків», - зазначила Матвієнко.

    Разом з тим, окрім достойної зарплатні, має бути розроблена система санкцій для депутатів, які порушують регламент. «Варто почати хоча б із малого, як от заборони на участь у засіданнях на певний час, штрафів, позбавлення премій та інших привілеїв. А надзавдання – за порушення кодексу депутат не мав би бути обраним знову», - додала розробниця кодексу етики.

     Детальніше читайте: Чи повинні депутати мати перевагу при паркуванні автівок? Парламентська етика та її дилеми

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