Розробнику антиракового препарату «Україн» дали 9 місяців тюрми. Він обурений



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Василь Новицький

Тюремний строк змінено з трьох років на дев’ять місяців, каже Василь Новицький

Розробнику препарату «Україн» Василю Новицькому, засудженому в Австрії за розповсюдження неліцензованих ліків, змінили вирок. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Вирок замінили, до речі, на дев’ять місяців, але це не має значення. Якби дали навіть один день, я б усе одно протестував. Все тому, що я жодного злочину не скоїв», - заявив Новицький.

Він пояснив, що досі не арештований, тому що рішення ще не винесли, його тільки оголосили. «Можливо, рішення винесуть упродовж місяця чи двох. Вони часто діють таким чином…», - зазначив хімік.

На його думку, австрійський уряд скоїв дуже великий злочин. «Бо це перший у світі препарат, який нищить ракові, а не здорові клітини. Він є зареєстрованим в Австрії до клінічних досліджень. У 1976 році, коли я подав документи на реєстрацію, діяв закон від 1947 року, який говорив про те, що якщо ви робите нові ліки на базі двох зареєстрованих і вони мають терапевтичну перевагу, реєстрація відбувається автоматично. Перевага мого препарату в тому, що він має селективну дію, забиває ракові, а не здорові клітини. Ані «Тіотепа» (протипухлинний, цитостатичний, імунодепресивний, алкілуючий препарат. – Ред.), ані алкалоїди (група азотомістких органічних сполук) чистотілу, які зареєстровані (як такі, які використовуються в лікуванні раку), цієї дії не мають… У 1992 році я представив міністерству (міністерству охорони здоров’я і охорони довкілля Австрії) історії з більш як 400 хвороб людей, яких відправили додому вмирати. Частина з тих людей прожила більше 10 років після лікування… Тоді було проведено клінічні дослідження і надано міністерству. Так от, результат ефективності у тієї групи людей, які використовували «Україн», – 78,6%. А у тієї групи, якій застосували «хімію», «Тіотепу», ефективність становила 33,3%», - розповів Новицький.

Він зазначив, що закон дозволяє ті ліки, які не мають ліцензії, виписувати хворим. «Саме на підставі цього були представлені міністерству 400 історій хвороб, частина людей з цих історій, як я вже казав, прожила після лікування більше 10 років», - сказав хімік.

При цьому, за його словами, суддя не дав свідчити людям, котрим, як він стверджує, ліки допомогли. «Суддя не дав можливості, щоб вони говорили, хоча таких людей дуже багато. Дехто демонстрував фотографії, на яких були докази дії ліків»,- сказав Новицький.

Він повідомив, що його адвокат відправив скаргу на рішення суду до Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, Вищий земельний суд Відня засудив етнічного українця, громадянина Австрії 80-річного Василя Новицького до тюремного ув’язнення на три роки. Хіміка-фармаколога звинуватили у шахрайстві та розповсюдженні неліцензованих у Австрії ліків. Цим завершився п’ятирічний процес над науковцем, який наприкінці 70-х років минулого століття винайшов препарат «Україн».