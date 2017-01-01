Руслана закликала українців купувати квитки українською на «Євробачення»

Переможниця «Євробачення-2004» співачка Руслана закликала українців купувати квитки на шоу та репетиції Євробачення-2017 українською.

Такий запис співачка залишила на своїй сторінці у Facebook.





« У нас, щоправда, часто у всьому шукають зраду і пишуть, що квитки можна купити на сайті concert.ua лише російською. Мої перші квитки, придбані ще 14 лютого, були англійською. Зараз зайшла на сайт і купила на Другий півфінал, який відбудеться 11 травня, квиток українською. Другий раз зайшла, але стала в онлайн чергу. Щоб у нас було менше зрад, давайте зробимо акцію «Купуй українською квитки на українське Євробачення », - написала співачка.





Обрати мову квитка можна самостійно на сайті квиткового партнера пісенного конкурсу – Concert.ua. Також, роздруковуючи квиток, можна вказати мову, яку хочете бачити на своєму квитку. Щодо електронних квитків, то мова залежить також від налаштувань комп’ютера користувача, мобільного телефону чи іншого пристрою, за допомогою якого здійснювалася покупка квитка на шоу пісенного конкурсу Є вробачення-2017 .



