Рятувальники виявили 10 людей, що вижили під уламками готелю в Італії

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Наразі зниклими безвісти вважаються ще 22 людини

Рятувальники виявили вісім людей, що вижили під уламками італійського готелю Rigopiano у містечку Фаріндола у центральній Італії, який накрило лавиною два дні тому.

Виявлення під уламками готелю 20 січня живих людей посилило надії, що врятованих буде більше.

У п’ятницю під уламками рятувальники також знайшли тіла чотирьох загиблих.

Разом із двома людьми, яким вдалося самим вибратися з-під завалів, кількість тих, що вижили становить 10.

Наразі зниклими безвісти вважаються ще 22 людини.

Як повідомлялося, станом на ранок п'ятниці, 20 січня, на місці сходження лавини в італійських Апеннінах, яка поховала під собою готель, не було жодних ознак того, що хтось з людей, котрі перебували всередині, досі залишається живим.

Готель Rigopiano, розташований у регіоні Абруццо на висоті 1200 метрів на околиці національного парку Гран-Сассо-е-Монті-делла-Лага, поблизу гори Корно-Гранде, було повністю завалено снігом під час сходження лавини у середу, 18 січня. Це трапилось унаслідок потужного землетрусу, який сколихнув у цей день Центральну Італію.

Згідно з інформацією директора готелю, під час трагедії у закладі перебувало близько 35 осіб – туристи та персонал, серед яких були діти, інформує dpa. Наразі офіційно підтверджено смерть двох осіб, тіла яких рятувальники знайшли на місці катастрофи. Ще двоє осіб вижили та доправлені до лікарні.

МЗС України повідомляє, що українців не було серед гостей чи працівників накритого сніговою лавиною готелю в Італії.