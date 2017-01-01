МЗС: Українців у італійському готелі під лавиною не було

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Префектура міста Фаріндола повідомляє, що іноземців взагалі не було в цьому готелі

МЗС України повідомляє, що українців не було серед гостей чи працівників накритого сніговою лавиною готелю в Італії.

Про це повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

«Консул України у Римі повідомив, що українців не було серед гостей чи службовців в накритому сніговою лавиною готелі. Він також повідомив, що префектура цього міста повідомляє, що начебто іноземців взагалі не було в цьому готелі», - повідомив Кирилич.

Як повідомлялося, ввечері 18 січня готель «Ріджопіано», що в місті Фаріндола, накрила лавина. Трохи раніше в центральній частині країни сталася серія землетрусів. Вважається, що саме вони спровокували сходження снігу з гір. Епіцентр землетрусу розташувався за 7 кілометрів від міста Аматріче. На момент сходження лавини в готелі перебувало до 30 осіб. Наразі їх намагаються знайти рятувальники.