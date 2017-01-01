Накритий лавиною італійський готель не подає жодних ознак життя

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Похований під лавиною готель в Італії

Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії

Станом на ранок п'ятниці, 20 січня, на місці сходження лавини в італійських Апеннінах, яка поховала під собою готель, немає жодних ознак того, що хтось з людей, котрі перебували всередині, досі залишається живим.

Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії. Рятувальні роботи ускладнюються сильним снігопадом, а також обмеженим доступом до району через снігові завали.

«Ми продовжуємо сподіватися, що всередині є люди, що вижили», – заявив заступник міністра внутрішніх справ Італії Філіппо Буббіко, повідомляє AFP.

За його словами, пожежники і рятувальники роблять усе можливе на місці пригоди, а армію залученю до розчищення шляху до місця сходження лавини.

Готель Rigopiano, розташований у регіоні Абруццо на висоті 1200 метрів на околиці національного парку Гран-Сассо-е-Монті-делла-Лага, поблизу гори Корно-Гранде, було повністю завалено снігом під час сходження лавини у середу, 18 січня. Це трапилось унаслідок потужного землетрусу, який сколихнув у цей день Центральну Італію.

Згідно з інформацією директора готелю, під час трагедії у закладі перебувало близько 35 осіб – туристи та персонал, серед яких були діти, інформує dpa. Наразі офіційно підтверджено смерть двох осіб, тіла яких рятувальники знайшли на місці катастрофи. Ще двоє осіб вижили та доправлені до лікарні.

МЗС України повідомляє, що українців не було серед гостей чи працівників накритого сніговою лавиною готелю в Італії.

Джерело: DW