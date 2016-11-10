Саакашвілі про критику Порошенка: йому дали не ті цифри

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На переконання політика, апарат надав президенту інформацію, яка не відповідає дійсності, зокрема, щодо митниці, щодо будівництва доріг

Президент Петро Порошенко під час свого візиту в Одеську область та представлення нового очільника ОДА озвучив неправильні дані щодо діяльності попереднього керманича – Михайла Саакашвілі.

Про це сам Саакашвілі заявив в ефірі програми «Перші про головне. Коментарі» на телеканалі ZIK.

На переконання політика, апарат надав президенту інформацію, яка не відповідає дійсності, зокрема, щодо митниці, щодо будівництва доріг тощо.

«Коли він каже, що ми не освоїли грошей дорожнього фонду, то це неправда. Ми ремонтували автошляхи повністю, а не клали латки з асфальту. Отримати гроші на ремонт доріг повністю нам вдалось лише у вересні 2016 року, бо до цього часу їх блокувало Держказначейство. Ми вибрали всі заплановані кошти з обласного бюджету та частину – з державного. Ми в області проклали 152 км нових автошляхів», – стверджує екс-очільник області.

За словами Саакашвілі, за його каденцію на Одещині було прокладено 10% від загального числа нових доріг в Україні.

«Петро Порошенко мене критикував за роботу центру з надання адміністративних послуг. Але усі такі центри, котрі відкрились в Україні за останні роки, зроблені за грузинським зразком. Просто місцевим сепаратистам, зокрема, Труханову, була згори команда «фас», аби вони блокували роботу центру та паплюжили моє ім’я», – каже політик.

Також він зазначив, що президент озвучив неправильні дані щодо нарахування та виплати субсидій в Одеській області.

«Ми виплатили удвічі більше, ніж озвучив президент. Це легко перевірити», – певен Михайло Саакашвілі.