Саманта Пауер про Чуркіна: Я вбита горем через його смерть

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Пауер зізналася, що Чуркін був її добрим другом

Колишній представник США при ООН Саманта Пауер розкрила деталі своїх дружніх стосунків з нині покійним постійним представником РФ при ООН Віталієм Чуркіним. У своїй колонці в рубриці «Думка» на сайті The New York Times Саманта Пауер, зокрема, пише про те, що Чуркін був єдиним дипломатом з ООН, якого вона запросила до себе додому на День подяки.

«Я була, напевно, найбільш помітним противником посла Чуркіна, який віддано захищав усі дії президента Володимира Путіна в Україні та Сирії», – пише Пауер.

Водночас, за словами колишнього представника США, Чуркін був майстерним оповідачем з епічним почуттям гумору, став для неї добрим другом і був одним із тих, хто найбільше сподівався на те, що Сполучені Штати і РФ співпрацюватимуть у майбутньому. «Я вбита горем через його смерть. Я теж сумую, що в нашому гіперполяризованому середовищі робота таких дипломатів, як Віталій, витлумачена як мовчазна згода з агресією Росії», – продовжує свій панегірик Саманта Пауер.

Вона нагадує, що одразу після смерті у своєму Twitter назвала Чуркіна «дипломатичним маестро», за що її розкритикували в мережі. За словами Пауер, вони з Чуркіними «знали, що повинні працювати разом». «Добре відомо, що Віталій Чуркін шість разів ветував резолюції ООН щодо Сирії, але менш відомо, що саме Віталій гарячково працював над тим, щоб спробувати забезпечити достатньо змін у проекті для того, аби Москва могла їх підтримати», – додає колишній представник США в ООН.

У своїй колонці Пауер згадує також про те, як Чуркін розповідав їй історії зі свого дипломатичного минулого часів холодної війни, допомагав у звільненні зниклих безвісти журналістів у Сирії. «Незалежно від того, наскільки відносини між нашими країнами погіршувалися… ми завжди мали багато спільного. Ми обидва любили спорт, і єдиний раз, коли я не змогла додзвонитися до нього, був тоді, коли спортсмен з РФ претендував на олімпійську медаль... Він віддавав перевагу хокею та тенісу, я люблю бейсбол, проте так і не змогла переконати його в тому, що це цікава гра… тому ми зупинилися на NBA», – пише далі Пауер.

«Віталій ніколи не ділився зі мною своїм поглядом на свого президента (Путіна. – Ред.), проте я відчуваю, що він цінував те, що Путін відродив вплив Росії на світовій арені, однак сам Чуркін обрав би мирні методи (на цьому шляху)», – продовжує вона.

«Віталій Чуркін – грізний супротивник, турботливий друг і лютий захисник Росії, країни, яку він обожнював і намагався гідно представляти», – так резюмує Саманта Пауер свій словесний портрет Чуркіна.

Наостанок у своїй колонці вона зазначає, що відновлення відносин США та Росії як «незамінної основи для подолання глобальних загроз» буде можливим лише тоді, коли американці братимуть до уваги думку тих, із ким вони категорично не згодні.

Як повідомлялося, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін раптово помер у Нью-Йорку 20 лютого. За інформацією New York Post, дипломат помер через проблеми з серцем.