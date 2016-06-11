ЗМІ: Чуркін помер через проблеми із серцем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Чуркін

Чуркін був без свідомості та потребував серцево-легеневої реанімації, пише ЗМІ

Постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін помер у посольстві на Манхеттені внаслідок проблем із серцем. Про це виданню New York Post повідомили джерела.

«Російський посол в ООН помер в понеділок вранці (за місцевим часом – ред.) внаслідок проблем з серцем в посольстві на Манхеттені. Віталій Чуркін знаходився в російському посольстві на 67 вулиці, коли йому стало погано через серце близько 9.30 ранку», - повідомили джерела виданню.

Зазначається, що Чуркін був без свідомості та потребував серцево-легеневої реанімації, коли його відправили до Пресвітеріанської лікарні Нью-Йорка.

Інформація про його смерть була вже оголошена на засіданні ООН.

Чуркін був представником Росії при ООН з квітня 2006 року.

Як повідомлялося, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін раптово помер в Нью-Йорку 20 лютого.

У Лаврова також прокоментували смерть Чуркіна.