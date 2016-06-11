  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    ЗМІ: Чуркін помер через проблеми із серцем

    • Сьогодні, 19:59
    • Розсилка
    <p><i><span>Віталій Чуркін<o:p></o:p></span></i></p>

    Віталій Чуркін

    Чуркін був без свідомості та потребував серцево-легеневої реанімації, пише ЗМІ

    Постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін помер у посольстві на Манхеттені внаслідок проблем із серцем. Про це виданню New York Post повідомили джерела.

    Читайте також

    «Російський посол в ООН помер в понеділок вранці (за місцевим часом – ред.) внаслідок проблем з серцем в посольстві на Манхеттені. Віталій Чуркін знаходився в російському посольстві на 67 вулиці, коли йому стало погано через серце близько 9.30 ранку», - повідомили джерела виданню.

    Зазначається, що Чуркін був без свідомості та потребував серцево-легеневої реанімації, коли його відправили до Пресвітеріанської лікарні Нью-Йорка.

    Інформація про його смерть була вже оголошена на засіданні ООН.

    Чуркін був представником Росії при ООН з квітня 2006 року.

    Як повідомлялося, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін раптово помер в Нью-Йорку 20 лютого.

    У Лаврова також прокоментували смерть Чуркіна. 

    Читайте також
    Віталій Чуркін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ