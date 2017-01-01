Санкції не діють: КамАЗ в Україні збільшив продажі у три рази



Розсилка ВІДПРАВИТИ

КамАЗ

Незважаючи на те, що СНБО ввело санкції проти КамАЗу, росіяни збільшують продажі

В січні цього року КамАЗ збільшив продажі в Україні у три рази. Про це свідчить статистика асоціації «Укравтопром».

Росіянам вдалося поліпшити показники, незважаючи на фактичну заборону заводу, працювати в Україні. Восени минулого року Рада національної безпеки і оборони включила Камський автозавод до списку російських компаній, які потрапили під санкції.

У рішенні РНБО було сказано, що стосовно КамАЗа вводяться торгові обмеження, тому що компанія становить реальну або потенційну загрозу національній безпеці України.

КамАЗ - не єдина російська техніка, продажі якої в Україні зростають. Останнім часом підвищеним попитом в українських покупців також користуються автобуси ПАЗ. Як повідомляв «Главком», в січні машини Павловського автозаводу зайняли понад чверть українського ринку автобусів.

Про те, як часто українські державні структури купували російські авто минулого року, читайте у розслідуванні «Главкома» за цим посиланням.